بزيارة "سرية".. قاآني في بغداد حاملاً عدة ملفات بينها هيكلة بعض الفصائل المسلحة

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الأحد، عن وصول قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، إلى العاصمة بغداد في زيارة "سرية" التقى خلالها بعدد من قيادات الفصائل المسلحة العراقية، وذلك قبيل زيارة سيقوم بها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى إيران الأسبوع الجاري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قاآني وصل إلى بغداد اليوم في زيارة غير معلنة واجتمع بشكل منفرد مع بعض قيادات الفصائل التابعة للحشد الشعبي، ومن المقرر أن يعقد لقاءً موسعاً خلال الساعات المقبلة مع القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقوى الإطار التنسيقي ورئيس هيئة الحشد".

وبين أن "قاآني سيناقش خلال اجتماعاتها مع المسؤولين العراقيين جملة ملفات من بينها إعادة هيكلة وتقنين سلاح الفصائل المسلحة وفك ارتباط بعضها، وقد يصار لاعتماد سبل وآليات تحويل بعض تلك الفصائل إلى قوى أو جبهة سياسية".

وأشار إلى أنه "سيتم بحث تفاصيل ما يجري في سوريا وضبط أمن المنطقة لمنع عودة تنظيم داعش، وأيضاً توحيد الرؤى والمواقف في دعم التعاون مع توجهات الحكومة في هذا الملف".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن الأخير يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى إيران، يوم الأربعاء المقبل من الأسبوع الجاري.

وأوضح المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الزيارة ستتضمن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وذلك في ضوء ما تحقق خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى بغداد في شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، فضلاً عن التطورات التي تشهدها المنطقة".

وكان مصدر مطلع قد كشف، نهاية العام 2024، أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني سيبدأ نهاية الأسبوع الجاري بزيارة إلى إيران، تتناول التطورات في المنطقة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز إن السوداني سيبحث مع القادة الإيرانيين عدة ملفات، وفي مقدمتها التطورات الأخيرة في سوريا.

وكان السوداني قد أجرى زيارات عديدة إلى دول المنطقة بعد سقوط نظام بشار الأسد، منها الأردن والسعودية، حيث ناقش مع قادة هذه الدول قضايا أمنية. كما شارك العراق في مؤتمر العقبة الذي عقد في الأردن، بمشاركة دول عدة بينها الولايات المتحدة.