بزشكيان يدعو من البصرة الى الاتحاد لتأمين التقدم "العلمي والاقتصادي"

شفق نيوز/ اختتم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، جولته الى العراق التي استغرت ثلاثة أيام بزيارة محافظة البصرة الغنية بالنفط اقصى جنوبي البلاد.

وتعد هذه أول زيارة لرئيس ايراني الى البصرة منذ 100 عام، حسبما افادته وسائل اعلام ايرانية في تقارير لها.

واستقبل محافظ البصرة اسعد العيداني ورئيس مجلس المحافظة خلف البدران اضافة الى مسؤولين محليين آخرين، بزشكيان في مطار المحافظة الدولي.

وتوجه الرئيس الإيراني فور وصوله إلى المركز الثقافي النفطي للقاء الحكومة المحلية وممثلي الشرائح المختلفة في المحافظة.

وقال بزشكيان في كلمة القاها في المركز، "كنّا دائماً سويةً ويجب أن نعود متحدين لأن ذلك يؤمن تقدمنا العلمي والاقتصادي".

وفي جانب آخر تطرق الى العمليات العسكرية للجيش الاسرائيلي في غزة، وقال إنه "إذا كنا في حالة التآزر والتاخي والتضامن فيما بيننا هل كانت اسرائيل تجرؤ على ارتكاب مثل هذه الجرائم بقتل الابرياء"؟

وتحدث الرئيس الايراني عن تشكيل الاتحاد الأوروبي قائلا، إنه "عندما ننظر إلى التاريخ، نجد أن الأوروبيين كانوا يقتلون بعضهم البعض نحو ما يقرب من مائة عام، لكن هذه الدول اتفقت في النهاية بعضها مع البعض وتوصلت إلى عملة موحدة وتوصلت إلى تواصل مستمر من أجل مصالحها الخاصة".

وأضاف بزشكيان أنه "حاليا نرى المواطن الأوروبي يمكنه ركوب القطار والسفر من فرنسا إلى جميع الدول الأوروبية"، متسائلا: "لماذا لا نستطيع نحن في المنطقة السفر بسهولة إلى مدن مختلفة في دول غرب آسيا؟"

وكان بزشكيان قد وصل الى العاصمة العراقية بغداد يوم الأربعاء الماضية تلبية لدعوة رسمية وجهها له رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الأربعاء الماضي، إلى العاصمة بغداد تلبية لدعوة رسمية وجهها له رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

والتقى بزشكيان برئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، كما التقى برئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، بالإضافة إلى لقاء عدد من الزعماء السياسيين.

وهذه أول زيارة خارجية يجريها بزشكيان منذ تسنمه منصب رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ورعى السوداني و بزشكيان توقيع 14 مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي بمختلف المجالات بين العراق وايران، وبحثا ايضا التعاون الأمني والاتفاق الأمني المشترك، وكذلك ناقشا التعاون البنّاء في مجال الصناعات التكريرية والطاقة، والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

ويوم أمس الخميس زار بزشكيان مدينة اربيل اقليم كوردستان والتقى هناك كلا من القادة: الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وبعدها توجه الى مدينة السليمانية والتقى رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، وقوباد طالباني نائب رئيس وزراء حكومة الاقليم.

وتوجه الرئيس الإيراني بعد الجولة التي أجراها في اقليم كوردستان الى محافظتي النجف وكربلاء لأداء مراسم الزيارة للعتبات المقدسة هناك، وصباح اليوم ذهب الى مدينة البصرة لتكون محطته الأخيرة في زيارة العراق التي تعد أول جولة خارجية له منذ توليه المنصب الرئاسي في نهاية تموز الماضي.