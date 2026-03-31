بزشكيان يثني على موقف العراق من الحرب ضد إيران: "وقفة صاغتها وحدة الهوية"

شفق نيوز/ طهران

أشاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، بموقف الشعب العراقي المساند لبلاده في المواجهة العسكرية الحالية، واصفاً إياها بالـ"حرب الظالمة" التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكتب بزشكيان في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": إن هذه "وقفةٌ لم تفرضها الجغرافيا، بل صاغتها وحدة التاريخ والهوية والقيم الدينية".

وأضاف الرئيس الإيراني في خطابه الموجه للعراقيين: "أصافح بحرارة أيدي أبناء الشعب العراقي والمسؤولين والمجاهدين في أرض الرافدين.. نثمن صمودكم ونعتز بعهدنا المشترك".