بزشكيان: مذكرات التفاهم التي أُبرمت اليوم تمثل انطلاقة جديدة للتعاون بين البلدين

شفق نيوز/ عدّ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الأربعاء، مذكرات التفاهم التي أُبرمتها بلاده مع العراق تمثل انطلاقة جديدة للتعاون.

وقال بزشكيان الذي يزور العراق، في مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني: "اتفقنا على تشكيل فريق من الخبراء بين البلدين يتولى وضع الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد، تؤسس لتعاون وثيق لاستغلال الفرص المتاحة، ولتحقيق هذه الغاية فإننا بحاجة الى تفعيل الاتفاقيات بين البلدين".

وأضاف: "نحن بحاجة الى ابرام اتفاقيات الامنية لكي نتعاون فيما بيننا لمحاربة الارهاب الداعشي والتهريب، كما أن الاتفاقيات التي أبرمت لحد الان حققت نتائج جيدة ونحن بحاجة الى تشخيص نقاط الضعف لتلك الاتفاقات".

وقال الرئيس الإيراني: "اننا نريد العراق قويا مستقرا آمنا مستقلا، وفي ظل وجود العراق الأمن المزدهر، فيكون بمقدورنا بناء علاقات أخوية بين البلدين".

وحول زيارته قال بزشكيان إنها "تمثل فرصة عظيمة، وعلى أساس ما تم الاتفاق عليه يعقد الطرفان الاجتماعات التخصصية لمواصلة إبرام الاتفاقيات الجديدة".