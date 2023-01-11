برئاسة مسرور بارزاني .. وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان يصل إلى بغداد

شفق نيوز/ وصل رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني برفقة وفد رفيع المستوى من حكومته، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة بغداد بهدف استئناف الحوارات بين الجانبين لحل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن وفداً من الحكومة الاتحادية استقبل في مطار بغداد الدولي رئيس حكومة الإقليم والوفد المرافق له.

وهذه أول زيارة لرئيس حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد منذ تشكيل الحكومة العراقية الحالية وتولي محمد شيّاع السوداني رئاستها.

وسيعقد وفد حكومة إقليم كوردستان سلسلة اجتماعات مع رؤساء الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ومجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومجلس النواب محمد الحلبوسي، ومجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.