برئاسة مسرور بارزاني وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان يصل بغداد

شفق نيوز/ وصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد وذلك بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.

ويضم الوفد إضافة إلى رئيسه كلاً من: قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم، وآوات الشيخ جناب وزير المالية والاقتصاد، و أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، و آمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، ووزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير العدل خالد شواني، ووزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، إضافة إلى عدد من المسؤولين في الحكومة الاتحادية ورؤساء وأعضاء الكتل الكوردية في البرلمان العراقي استقبلوا وفد الإقليم في مطار بغداد الدولي.

هذا ومن المقرر أن يلتقي الوفد الكوردستاني الرئاسات الثلاث العراقية للتباحث حول الملفات العالقة بين أربيل وبغداد إذ يسعى الوفد لحل مشكلة المرتبات الشهرية وحصة الإقليم من الموازنة.

وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هورماني، قد أعلن عن هذه الزيارة أمس الثلاثاء، وقال في بيان، إنه من أجل التحاور، و عقد عدد من اللقاءات في بغداد يقوم رئيس الوزراء الاقليم مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني ووفد من وزراء حكومة اقليم كوردستان بزيارة بغداد صباح يوم غد الخميس.

وأوضح أن، إقليم كوردستان يعتزم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية، مؤكدا أن شعب إقليم كردستان، كغيره من باقي أجزاء العراق، له الحق في الحصول على مستحقاته المالية بما في ذلك المرتبات.

كما أكد المتحدث، إلتزام حكومة إقليم كوردستان بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومة الاتحادية، وزيارة رئيس الوزراء ونائبه والفريق الحكومي، مما يدل على رغبة رئيس الوزراء وحكومة الإقليم في الوصول إلى النتائج وحل المشاكل من خلال تنفيذ الاتفاقيات، وخاصة تنفيذ قانون الموازنة.

وشدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أمس، على ضرورة عدم إقحام مسألة مرتبات الموظفين والعاملين في القطاع العام بالصراعات السياسية، في حين أعلن أنه ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني سيزوران العاصمة بغداد متى ما تطلب الأمر بهدف حل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد.

وفي وقت سابق من الأمس قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في كلمة له على هامش قرع الجرس إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد: سنزور بغداد من اجل بذل الجهود لحل الخلافات والقضايا العالقة سلميا، منتقدا بشدة سياسة التجويع التي تنتهجها الحكومة الاتحادية مع كوردستان.