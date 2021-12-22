برئاسة المالكي .. وفد الإطار التنسيقي الشيعي يصل إلى أربيل .. صور

شفق نيوز/ وصل وفد الإطار التنسيقي الشيعي برئاسة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي صباح اليوم الأربعاء إلى محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وعلمت وكالة شفق نيوز، إن الوفد توجّه فور وصوله إلى منطقة "بيرمام" للإجتماع مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وكانت مصادر مطلعة قد أبلغت وكالة شفق نيوز، وفدا بزعامة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي وعضوية ممثلي القوى الشيعية المنضوية في الاطار من قيادات الصف الثاني لتلك القوى، يزور اربيل للاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني على الية تشكيل الحكومة مع تقديم ضمانات تهم او تحقق بعضا من المطالب الاستراتيجية للكورد.