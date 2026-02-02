برئاسة السوداني.. وفد الإطار التنسيقي يصل السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

وصل رئيس الوزراء (المنتهية ولايته) محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، إلى محافظة السليمانية، رفقة وفد سياسي من الإطار التنسيقي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل إلى محافظة السليمانية يرافقه وفد سياسي رفيع من الإطار التنسيقي".

ولفت البيان إلى أن الوفد يضم الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ورئيس ائتلاف الأساس محسن المندلاوي، والأمين العام للإطار عباس راضي".

وكان وفد الإطار التنسيقي، قد وصل في وقت سابق من اليوم الاثنين، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، في زيارة تهدف إلى إنهاء حالة الانسداد السياسي، وتقريب وجهات النظر بين الحزبين الكورديين لحسم انتخاب رئيس جديد للعراق.

وذكر المكتب الإعلامي، لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن الأخير وصل إلى إقليم كوردستان، رفقة وفد سياسي رفيع في زيارة تشمل محافظتي أربيل والسليمانية.

وقد التقى الوفد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، في أربيل.