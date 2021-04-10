برئاسة الخنجر .. الإعلان عن تحالف سياسي جديد في بغداد

شفق نيوز/ أُعلن في العاصمة العراقية بغداد في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد عن تأسيس تحالف "العزم" والذي يضم شخصيات و أحزاباً وقوى سياسية سنية لخوض الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، ان التحالف انتخب بالاجماع الأمين العام لحزب المشروع العربي السياسي العراقي خميس الخنجر رئيسا للتحالف الجديد.

ويضم التحالف كل من: خالد العبيدي، سليم الجبوري، صلاح مزاحم الجبوري، مثنى السامرائي، محمد الكربولي، جمال الكربولي، راكان الجبوري، سلمان اللهيبي، محمد العبد ربه، قتيبة الجبوري.

ووفقا للمصدر فإن هذا التحالف سيكون ندا لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في المنافسة على المقاعد في المناطق ذات الغالبية السنية خلال الانتخابات المقبلة.