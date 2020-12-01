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بريطانيا متفائلة: يمكن معالجة المشاكل بين اربيل وبغداد

Category: سیاسة

Date: 2020-12-01T13:43:15+0000
بريطانيا متفائلة: يمكن معالجة المشاكل بين اربيل وبغداد

شفق نيوز/ حث وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني جيمس كلفرلي يوم الثلاثاء حكومة اقليم كوردستان، والحكومة الاتحادية على حل الخلافات والقضايا العالقة بينهما خاصة يما يتعلق بملف الرواتب والموازنة المالية العامة.

وقال كلفرلي في مؤتمر صحفي اليوم في اربيل وحضرته وكالة شفق نيوز ان : حكومة بريطانيا صديقة عريقة للشعب الكوردي وايضا صديقة قديمة للحكومة العراقية وداعم كبير لحكومة الاقليم وفي نفس الوقت ندعم الحكومة العراقية، مردفا بالقول انه من المؤلم ان نرى وجود خلافات بين اربيل وبغداد ولكن يمكن معالجة هذه المشاكل وتحدثنا الى الطرفين ونتمنى الوصول الى نتائج ايجابية قريبا.

واضاف ايضا "سعيد جدا بان العلاقات بين الاقليم وبريطانيا جيدة جدا ونحن اصدقاء قدماء للشعب الكوردي ولدينا معلومات وافية عن الشعب الكوردي ونعم انهم تمكنوا من القضاء على داعش وهذا يدفعنا الى العمل عن قرب مع حكومة الاقليم وايضا نحو تطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية وحتى السياحية ايضا مع الاقليم".

وتابع الوزير بالقول "لا اعلم عدد الشركات البريطانية العاملة في الاقليم ولكن اعتقد ان هناك مجالات عديدة يمكن للشركات البريطانية العمل فيها في الاقليم".

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