بريطانيا "متفائلة" وتتطلع لإنتخابات عراقية "مبكرة" تستجيب لمطالب المتظاهرين

شفق نيوز/ قال السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هيكي يوم الخميس ان حكومة بلاده تتطلع لإنتخابات مبكرة في العراق تراعي مطالب المتظاهرين الذي خرجوا بإحتجاجات عارمة اجتاحت البلاد في تشرين الاول من العام 2019.

وقال هيكي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع محافظة نينوى نجم الجبوري خلال زيارته لمدينة الموصل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، انه سعيد جداً بزيارة الموصل اليوم، مردفا بالقول انه يدرك بأن الموصل تواجه تحديات كبيرة خاصة في المجال الاقتصادي.

وقال ايضا ان بريطانيا وفرت اكثر من 300 مليون جنيه استرليني منذ عام 2014 لدعم المجال الانساني بالاضافة الى توفير التمويل من خلال الامم المتحدة من اجل دعم الاعمار والاستقرار بالمحافظة، مشيرا الى انه يتطلع للحصول على المزيد من الدعم الدولي لهذه المدينة بالاضافة الى الدعم العربي خاصة من دول الخليج .

واشار هيكي الى انه يتطلع على الامد البعيد من اجل تفعيل الاستثمار في القطاع الخاص داخل الموصل من قبل الشركات البريطانية.

وفي سؤال طرحه مراسل شفق نيوزعلى السفير البريطاني حول الانتخابات التشريعية في العراق قال انه يتطلع الى اجراء الانتخابات المقبلة استجابة لمطالب المتظاهرين، مستدركا القول الاهم من اجراء الانتخابات هو ان تكون نزيهة وشفافة والاهم من ذلك كله هو توفير اجواء امنة للانتخابات"، قائلا "انا متفائل بصورة عامة حول اجراء الانتخابات المبكرة".