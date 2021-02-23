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بريطانيا: قلقون من استمرار الهجمات الصاروخية في العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-02-23T14:03:58+0000
بريطانيا: قلقون من استمرار الهجمات الصاروخية في العراق

شفق نيوز/ أعرب وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية، جيمس كليفرلي يوم الثلاثاء عن قلق بلاده إزاء استمرار شن الهجمات الصاروخية التي تستهدف التحالف الدولي والمصالح الامريكية في العراق.

وقال كليفرلي في تصريح صحفي "قلقون من استمرار الهجمات في العراق".

وقال أيضا إن "أولئك الذين يريدون خلق عدم الإسقرار في العراق لن ينجحوا في مسعاهم"، مضيفا "مصرون على مواصلة الدعم للحكومة العراقية".

وتعرضت المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد مساء أمس والتي تضم مباني حكومية ومبنى البرلمان العراقي اضافة الى البعثات الدبلوماسية والدولية إلى قصف بثلاثة صواريخ.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها لن تقدم على تصعيد ضد إيران على خلفية الهجمات الأخيرة على القوات الأمريكية في العراق، لكنها أعربت في الوقت نفسه عن "غضبها" من هذه الاعتداءات.

والأسبوع الماضي تعرض مجمع مطار أربيل الدولي في إقليم كوردستان لهجوم أودى بحياة متعاقد كان يعمل مع القوات الأمريكية في قاعدة عسكرية بالموقع.

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