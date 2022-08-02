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بريطانيا "قلقة" من تصاعد التوترات السياسية في العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-08-02T08:27:15+0000
بريطانيا "قلقة" من تصاعد التوترات السياسية في العراق

شفق نيوز/ أعرب السفير البريطاني لدى بغداد مارك برايسون ريتشاردسون، يوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء التوترات السياسية التي يعيشها العراق، حاثا على الأطراف العراقية على العمل للخروج من هذه الأزمة والأسراع في تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

وقال السفير في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه يشعر بالقلق من تصاعد التوترات السياسية في العراق، مرحبا في الوقت ذاته بالدعوات التي تُطلق من أجل الحوار والمشاركة.

وحث جميع الأطراف على العمل من أجل إخراج البلاد من الأزمة السياسية، وتشكيل حكومة ضمن سياق الدستور ولخدمة الشعب العراقي.

وتابع السفير البريطاني بالقول إن العراق يحتاج إلى إكمال البناء على النهج الذي يؤسس لانتخابات ديمقراطية وانتقال سلمي للسلطة.

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