بريطانيا قلقة من تداعيات القصف التركي: ندعم التحقيقات العراقية

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الاربعاء، بيانا حول القصف التي الذي استهدف سياحا في زاخو باقليم كوردستان.

وأعربت الوزارة، عن "قلقها" إزاء قصف المنتجع السياحي، وقالت "سنواصل دعم استقرار العراق في إقليم كردستان".

وأكدت الوزارة في بيانها، دعمها للمسؤولين العراقيين في تحقيقاتهم.

وعلقت وزارة الخارجية الامريكية، اليوم الاربعاء، على القصف التركي الذي استهدف سياحا في دهوك، مشددة على احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه.

وقصفت المدفعية التركية، اليوم، مصيف "برخ" في زاخو، ما تسبب بسقوط تسع ضحايا وإصابة 22 آخرين حالة البعض منهم حرجة، جميعهم من المدنيين الذين قصدوا المصيف للسياحة والترفيه.

وفي وقت سابق، انتشرت قوة أمنية حول مبنى مكتب منح الفيزا التركية في العاصمة بغداد، تحسباً لأي ردود فعل غاضبة احتجاجاً على القصف التركي للمصيف.

واثر ذلك، أغلق العشرات من المحتجين مكتبي لإصدار تأشيرات الدخول إلى تركيا، في محافظتي النجف وكربلاء فضلا عن العاصمة بغداد، احتجاجاً على القصف التركي.