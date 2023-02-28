بريطانيا تؤكد رغبتها بالمزيد من التعاون مع العراق في مجاليّ الاقتصاد والأمن

شفق نيوز/ أكد وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، طارق أحمد، يوم الثلاثاء، رغبة بلاده بتطوير العلاقات مع العراق على مختلف الأصعدة وبالأخص الأمن والاقتصاد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني، طارق أحمد والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات والصعد.

وأكد السوداني رغبة العراق الجادة في بناء علاقات متوازنة ومتميزة مع المحيط الإقليمي والدولي، مشيرا إلى تطلّع الحكومة لتوسيع أطر التعاون المثمر والبنّاء مع بريطانيا، في قطاعات عدة، بما يرتقي بمستوى العلاقات بين البلدين الصديقين.

من جانبه، نقل وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني تحيات رئيس الوزراء البريطاني، ووزير الخارجية البريطاني، لرئيس الوزراء، وتطلع بلاده إلى المزيد من التعاون مع العراق، واستعداد المملكة المتحدة لدعم العراق في مجال الاقتصاد والأمن، ودعم برنامج الحكومة في الإصلاح والتنمية.