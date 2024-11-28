بريطانيا توقع اتفاقاً أمنياً مع العراق لمواجهة عصابات تهريب البشر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، يوم الخميس، توقيع اتفاق أمني مع العراق، لاستهداف عصابات تهريب البشر وتعزيز التعاون على الحدود، وذلك في أحدث جهودها للقضاء على الهجرة غير الشرعية.

وقالت الوزيرة إيفيت كوبر، في بيان لها إن "هناك عصابات تهريب تستفيد من عمليات العبور الخطيرة بالقوارب الصغيرة، وتمتد عملياتها عبر شمال فرنسا وألمانيا وأوروبا بأكملها، وصولاً إلى إقليم كوردستان العراق وما وراءه".

وأضافت كوبر، أن "منفذي الجريمة المنظمة ينشطون عبر الحدود، لذلك يجب أن تعمل (أجهزة) إنفاذ القانون عبر الحدود أيضاً"، مؤكدة أن بريطانيا ستدعم أيضاً أجهزة إنفاذ القانون العراقية في التصدي للجرائم المنظمة الخطيرة الأخرى، ومنها مكافحة المخدرات".