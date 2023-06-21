بريطانيا تعين مسؤول "مكافحة الإرهاب" سفيرا جديدا في العراق.. فيديو

2023-06-21T08:05:42.000000Z

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، يوم الأربعاء، تعيين مدير إدارة مكافحة الإرهاب لديها ستيفن هيتشين سفيرا جديدا في العراق.

ونشرت سفارة بريطانيا لدى العراق مقطع فيديو للسفير الجديد ذكر فيه، يسعدني تعييني كسفير جديد للمملكة المتحدة في العراق، وأتطلع حقًا إلى التعرف على هذا البلد الرائع وبناء شراكة بين المملكة المتحدة والعراق".

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