بريطانيا تعلق على تظاهرات الصدريين وتدعو ضبط النفس والتهدئة

شفق نيوز/ علق تغريدة السفير البريطاني في العراق مارك برايسون، يوم السبت، على التظاهرات التي ينظمها اتباع التيار الصدري واقتحامهم للمنطقة الخضراء مرتين خلال 3 أيام.

وقال برايسون في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "الحق في الاحتجاج السلمي، واحترام مؤسسات الدولة وممتلكاتها ، هو جزء مهم من الديمقراطية، وأنا أرحب بالاستجابة الأمنية المحسوبة للاحتجاجات".

وأضاف، "أشعر بالقلق من تصاعد التوترات وأشجع جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس والتهدئة".

وفي وقت سابق اليوم، دعا الاطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية عدا التيار الصدري جماهيره للتظاهر بالضد من احتجاجات التيار الصدري.

ودعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم السبت، الإطار التنسيقي والتيار الصدري الى اعتماد نهج "التهدئة وضبط النفس والتأني"، مبينا أن ما جرى حالياً يدور ضمن حدود الممارسة الديمقراطية، مطالبا بتقديم التنازلات "المتبادلة".

كما دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم السبت، الاطار التنسيقي والتيار الصدري الى الدخول بـ"حوار مباشر ومفتوح" لتجنب التصعيد ومنع انزلاق العراق الى "ما لايحمد عقباه".

وانطلقت صباح اليوم تظاهرة حاشدة للتيار الصدري في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وتوجه المتظاهرون الى المنطقة الخضراء التي تمكنوا من اقتحام أسوارها وصولا الى مجلس النواب الذي دخلوه مجدداً بعد أن اقتحموه يوم الاربعاء الماضي، لرفضهم مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني.