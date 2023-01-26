بريطانيا تطرح مجموعة "آراء" بشأن العراقيين الداخلين إليها بطرق غير قانونية

شفق نيوز/ أطلع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، يوم الخميس، نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، على زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السودانيّ إلى فرنسا، وكذلك زيارته المرتقبة إلى واشنطن، في حين طرح كليفرلي مجموعة "اراء" حول العراقيين الداخلين الى بريطانيا "بطرق غير قانونية".

وقالت الخارجية العراقية، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن حسين تلقى، إتصالًا هاتفيًا من نظيره البريطانيّ كليفرلي، مبينة أنه جرى خلال الإتصال بحث سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وأهميَّة التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المُشترَك.

وأشار الوزير العراقي، وفق البيان، إلى الزيارة التي يجريها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ إلى فرنسا، وكذلك زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة المرتقبة إلى واشنطن على رأس وفد رفيع المُستوى من المسؤولين السياسيين والإقتصاديين، مبيناً أن هذه الزيارات ستناقش العلاقات الثنائيَّة، وموضوع العلاقات الإقتصاديَّة والعملة والعلاقات المستقبليَّة بين البلدين، والقضايا السياسيَّة في المنطقة وكذلك في مجالي النفط والغاز، وتأكيد أهميَّة مُحاربة عصابات داعش والقضاء عليه.

من جانبه، أشار الوزير البريطاني إلى الدعم الذي تقدمه بلاده للإصلاحات الإقتصاديَّة للحكومة العراقيَّة وضرورة إستمرارها، مُؤكَّداً دعم بريطانيا للعراق في التصدي للتحديات التي تواجه الحكومة العراقيَّة.

كما ناقش الجانبان، بحسب البيان، مجمل أوضاع المنطقة وإنعكاسها على بقية الدول والعراق، من الناحية الإقتصاديَّة والسياسيَّة.

وفي جانب آخر من الإتصال تحدث الوزير البريطانيّ عن إشكاليَّة العراقيين الداخلين بريطانيا بطرق غير قانونيَّة، وطرح مجموعة من الآراء حول معالجة هذه المسألة، وفق البيان.