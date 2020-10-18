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بريطانيا ترحب بخطوات الكاظمي بحادثة حرق مقر الديمقراطي الكوردستاني

Category: سیاسة

Date: 2020-10-18T11:14:45+0000
بريطانيا ترحب بخطوات الكاظمي بحادثة حرق مقر الديمقراطي الكوردستاني

شفق نيوز/ ادانت السفارة البريطانية في العراق يوم الاحد بشدة الهجوم على مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم أمس في بغداد.

وذكرت السفارة في بيان اليوم أن معالجة الخلافات السياسية من خلال الحوار وليس العنف هو عنصر أساسي لديمقراطية فاعلة.

ورحب البيان بالخطوات التي تم اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن الحادث.

وادان كل من بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي" و وزراة الخارجية الامريكية الهجوم على مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العاصمة العراقية بغداد واحراقه من قبل انصار الحشد الشعبي.

واقتحم العشرات من أنصار الحشد الشعبي، صباح اليوم السبت 17 تشرين الثاني2020، مقر الديمقراطي الكوردستاني، وهو الفرع الخامس للحزب وأضرموا النيران فيه احتجاجاً على تصريحات لعضو مكتبه السياسي هوشيار زيباري، اعتبروها "مسيئة" للحشد.

وقرر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي فتح تحقيق بالحادث برئاسة مستشار الأمن الوطني، يتضمن بحث الملابسات التي رافقت الاعتداء مقر الديمقراطي الكوردستاني، وتقييم دور القوى الامنية المسؤولة عن حماية المبنى ومحيطه، بالاضافة الى ملاحقة المتورطين بعد ان تم القاء القبض على  15 شخصاً من المتجاوزين على القانون.

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