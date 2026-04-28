بريطانيا ترحب بتكليف الزيدي وتتطلع للعمل معه

شفق نيوز- بغداد

رحبت المملكة المتحدة، يوم الثلاثاء، بتكليف علي الزيدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وأعربت السفارة البريطانية في العراق، عن تمنياتها للزيدي "النجاح في تشكيل حكومة جديدة بسرعة".

وتابعت: "نتطلع للعمل مع الحكومة الجديدة على التحديات العاجلة التي تواجه العراق، لا سيما في مجال الأمن و الاقتصاد".

وكان الإطار التنسيقي، قد أعلن أمس الاثنين، ترشيح علي الزيدي لرئاسة مجلس الوزراء، فيما ثمن مواقف (السوداني والمالكي) لتنازلهما عن الترشيح.