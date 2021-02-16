بريطانيا تدين استهداف مطار اربيل: عمل شائن

شفق نيوز/ استنكر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الثلاثاء، الهجمات التي استهدفت مطار اربيل، والقوات التي تقودها الولايات المتحدة في شمال العراق، واصفا الهجمات بـ"عمل شائن وغير مقبول".

وقال راب، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر: إن "هجوم الليلة الماضية على قوات التحالف والمدنيين في أربيل عمل شائن وغير مقبول، لن يغفر العراقيون للفصائل المسلحة التي تعرض استقرار العراق للخطر".

وأكد التحالف الدولي في العراق، يوم الثلاثاء، أن الهجوم الذي استهدف أربيل تم عبر 14 صاروخاً عيار 107 ملم.

وقال المتحدث باسم التحالف واين ماروتو في تدوينة له، "تم إطلاق 14 صاروخًا من عيار 107 ملم، استهدفت ثلاثة منها قاعدة أربيل الجوية".

وأضاف أن القصف تسبب بمقتل مقاول مدني واحد (ليس أمريكيًا)، وأصيب 9 (8 مقاولين مدنيين وجندي أمريكي).

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان أن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل الدولي أمس الاثنين مشابه للهجوم الذي وقع العام الماضي.

وأضاف بيان للداخلية، بعد أن بدأت قوات مكافحة الإرهاب والاسايش والشرطة، تحقيقاً فورياً، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، تم العثور على سيارة من طراز (كيا) بين أربيل والكَوير تحمل عدة صواريخ.

وفي نهاية أيلول من العام الماضي تعرض مطار اربيل لقصف مماثل، وأفادت مؤسسة مكافحة الإرهاب بأن الصواريخ "انطلقت من منطقة خاضعة لسيطرة الحشد الشعبي في محافظة نينوى".