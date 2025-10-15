بريطانيا تدعو لمحاسبة قتلة صفاء المشهداني "على وجه السرعة"

شفق نيوز- بغداد

دعت السفارة البريطانية في العراق، يوم الأربعاء، لمحاسبة قتلة عضو مجلس بغداد والمرشح للانتخابات البرلمانية صفاء المشهداني، على وجه السرعة، حسب تعبيرها.

وقال السفير البريطاني في العراق عرفان صديق، في منشور على فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "العنف ضد المرشحين السياسيين يضر بالديمقراطية العراقية، ويجب محاسبة مرتكبي جريمة اغتيال صفاء المشهداني على وجه السرعة".

وأضاف أن "ما يحتاجه العراق الآن هو الاستقرار والتقدم السلمي نحو الانتخابات"، متابعاً: "تعازينا الصادقة الى عائلة صفاء. نقف إلى جانب قادة العراق في إدانة هذا العنف".

وفجر اليوم الأربعاء، قُتل عضو مجلس محافظة بغداد عن تحالف "السيادة" صفاء المشهداني، واثنين من مرافقيه بانفجار استهدف عجلة كانت تقلهم، بواسطة عبوة ناسفة، في قضاء الطارمية شمالي العاصمة العراقية.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل فريق عمل جنائي مشترك للتحقيق في ملابسات الحادث.

ونعت عشيرة "البوحجازي" عضو مجلس محافظة بغداد صفاء حسين المشهداني، الذي قالت في بيان اليوم، إنه قُتل إثر انفجار عبوة لاصقة استهدفت عجلته في قضاء الطارمية.

كما أدان رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني في بيان، حادثة اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد، ومرشح تحالف "السيادة" صفاء المشهدانيّ، ودعا الحكومة والجهات الأمنية المتخصصة إلى ضرورة القيام بالإجراءات التحقيقية اللازمة؛ وتشكيل لجنة تتولّى التحقيق في هذه "الجريمة البشعة، لمعرفة الجناة وتقديمهم إلى العدالة؛ لينالوا جزاءهم".