بريطانيا تدخل على خط ازمة الناصرية في العراق

شفق نيوز/ دعا السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هيكي، اليوم الاثنين، (11 كانون الثاني 2021)، السلطات العراقية الى الحوار وضبط النفس في الاحداث التي تشهدها مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، مشدداً على "مساءلة" المتسببين بقتل المدنيين وافراد الامن.

وقال هيكي في تغريدة له على موقع "تويتر"، تابعتها وكالة شفق نيوز، "إنني قلق للغاية من تصاعد العنف في الناصرية".

واضاف أن "المملكة المتحدة تدعو إلى الحوار وضبط النفس والمساءلة عن قتل المدنيين وأفراد قوات الأمن".

وكانت محافظة ذي قار شهدت يوم أمس أحداثاً دامية تسببت بإصابة 111 شخصاً من طرفي القوات الأمنية والمتظاهرين، فيما توفي عنصر أمني بطلق ناري لا يزال مجهول المصدر.

وفي كانون الأول 2020 تمكنت القوات الأمنية من فض اعتصام في ساحة الحبوبي استمر لنحو عام كامل، غير أن الاحتجاجات عادت من جديد في اطراف ساحة الحبوبي، إلى تمكن المحتجون من استعادتها السبت 9 كانون الثاني 2021.