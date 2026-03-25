بريطانيا: الحشد الشعبي مؤسسة وطنية أقرها البرلمان العراقي

شفق نيوز- بغداد

أكد القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى بغداد روبن ميلتون، يوم الأربعاء، أن الحشد الشعبي يعد مؤسسة وطنية أقرّها مجلس النواب العراقي وله دور مهم في محاربة تنظيم داعش، وذلك خلال لقائه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأعرجي استقبل، اليوم ، القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى بغداد روبن ميلتون، وجرى خلال اللقاء بحث التطورات التي تشهدها المنطقة في ظل العمليات العسكرية الجارية.

وأكد الأعرجي أن العراق يعمل بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة على إيقاف الحرب والعودة إلى طاولة المفاوضات عبر بناء جسور الثقة بين جميع الأطراف، وبما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي.

كما أعرب عن رفض العراق استهداف مقرات الحشد الشعبي وكذلك مقرات القوات الأمنية، مشدداً على أن العراق يرتبط بعلاقات متوازنة مع المجتمع الدولي تقوم على أساس المصالح المشتركة، ومشيداً بدور المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في خفض التصعيد والضغط باتجاه استئناف الحوار.

وأشار الأعرجي إلى أن الحكومة العراقية اتخذت إجراءات صارمة لحماية البعثات والهيئات الدبلوماسية، مؤكداً تقدير العراق لمواقف المملكة المتحدة وجهودها الرامية إلى إنهاء الحرب والعودة إلى المسار التفاوضي.

من جانبه، أكد ميلتون أن بلاده تبذل جهوداً كبيرة بالتنسيق مع شركائها الدوليين لإيقاف الحرب واستعادة الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى وضوح موقف المملكة المتحدة إزاء الأحداث الجارية.

وأكد الدبلوماسي البريطاني، أن "الحشد الشعبي يعد مؤسسة وطنية أقرّها مجلس النواب العراقي، ولها دور مهم في محاربة تنظيم داعش"، مؤكداً أهمية العمل المشترك مع المجتمع الدولي لخفض التصعيد والعودة إلى الحوار.