برهم صالح يؤكد أن العراق يمرُ بظرفٍ استثنائي والكاظمي يحذر من "نار تحرق الجميع"

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الإثنين، أن العراق يمر بظرفٍ استثنائي دقيق لا يخلو من المخاطر، في وقت حذر فيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من "نار تحرق الجميع".

وقال صالح في كلمة له خلال حفل تأبيني بذكرى رحيل الرئيس العراقي الاسبق جلال طالباني وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "بلدنا يمرُ بظرفٍ استثنائي دقيق لا يخلو من مخاطر، وان امامنا جميعاً مسؤولية تاريخية ووطنية وأخلاقية في رص الصف الوطني للخروج من الأزمة الراهنة، والشروع في بناء دولة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز سيادته وتضمن سلامة مواطنيه".

وأضاف، "نجحنا في تجاوز الكثير من الإشكالات واستطعنا الانطلاق بالبلد من عنوان للتنازع الى عنوان لتلاقي دول وشعوب المنطقة على الامن والسلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية، فهناك الكثير من التحديات المشتركة التي تواجه بلدان المنطقة، ولن تُجابه الا عبر التعاون المشترك".

بدوره قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال الحفل ذاته، إن "الراحل جلال طالباني شخصية وطنية كبيرة، ونحنُ في أشدِّ الحاجة إلى صبر وحكمة الراحل طالباني وقدرته على احتواء الأزمات وتقريب وجهاتِ النظر".

وأضاف، ان "شجاعة الحوار ومبدأُ حسن النية والدبلوماسية الهادئة والابتعاد عن التصلبِ في المواقف كانت أدواتِ "مام جلال" وخريطةِ الطريقِ التي وضعها لحلِ الأزمات".

وتابع، "نحنُ نعيشُ زمناً تلاشت فيه القيمُ والأخلاقُ في عالمِ السياسة وغُلّبت لغةُ الاتهامِ والتخوين على لغةِ التهدئةِ والحوارِ وصولاً إلى الحل".

وأكد الكاظمي على أن "الحوار هو سبيلُنا الوحيدُ لحلّ الأزمة وإلا فالنارُ ستحرقُ الجميعَ"، مشيراً الى ان "الشجاعة الحقيقية هي في حفظِ مصالحِ العراقيين وأمنِهم وسلمِهم الاجتماعي".