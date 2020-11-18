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برهم صالح يؤكد لرئيس الحشد ضرورة "ضبط السلاح المنفلت"

Category: سیاسة

Date: 2020-11-18T11:31:37+0000
برهم صالح يؤكد لرئيس الحشد ضرورة "ضبط السلاح المنفلت"

شفق نيوز/ شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الاربعاء، على ضرورة "ضبط السلاح المنفلت"، وحماية السلم المجتمعي.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض، وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية مواصلة الجهد الأمني لمكافحة الإرهاب وملاحقة خلايا داعش التي تحاول زعزعة الاستقرار في بعض المناطق، الى جانب تعزيز سلطة الدولة وأجهزتها الامنية في حماية أمن المواطنين".

وشدد رئيس الجمهورية على "أولوية تعزيز الأمن والاستقرار، وعدم التفريط بالانتصارات المتحققة على الإرهاب، وضبط السلاح المنفلت، وضرورة حماية السلم المجتمعي والأمن العام".

ويأتي اللقاء بعد يوم واحد من سقوط صواريخ داخل المنطقة الخضراء، وهذا أول هجوم من نوعه خلال نحو خمسة أسابيع، بعدما توقفت الهجمات إثر إعلان جماعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة العراقية" في العاشر من الشهر الماضي، إيقاف عملياتها ضد القوات والمصالح الأجنبية وخاصة الأمريكية في العراق لاتاحة الفرصة أمامها للانسحاب من البلاد.

واعلنت خلية الاعلام الأمني، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد سقوط طفلة ضحية نتيجة قصف بالصواريخ استهدف المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة بغداد ومحيطها.

وذكر بيان الخلية أن القصف تم عبر سبعة صواريخ، اربعة منها سقطت في المنطقة الخضراء، والصواريخ الثلاثة سقطت خارجها.

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