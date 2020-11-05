برهم صالح يؤكد على اربعة أمور تسبق إجراء الاقتراع: الفساد الانتخابي آفة خطيرة

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الخميس، على ضرورة تحقيق متطلبات إجراء الانتخابات المبكرة، عاداً ما أسماه "الفساد الانتخابي آفة خطيرة".

وقال صالح خلال مصادقته على قانون الانتخابات النيابية، بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تلك المتطلبات تشمل أسس النزاهة والعدالة في مختلف مراحلها، بما في ذلك التسجيل البايومتري، والتنسيق الفاعل والجاد بين مفوضية الانتخابات والأمم المتحدة للرقابة والإشراف من أجل تحقيق ذلك".

واضاف أن "الفساد الانتخابي آفة خطيرة، تهدد السلم المجتمعي والسلامة الاقتصادية، ولا بد من قطع الطريق أمام هذه الآفة"، لافتاً إلى أن "ما شهدته العمليات الانتخابية السابقة، من طعون وشكوك كانت سببا رئيساً في عزوف المواطنين عن الانتخابات، وقوّضت ثقة المواطنين بشرعية النظام القائم والعملية الانتخابية برمّتها".

وشدد صالح على "ضرورة تمكين جيل سياسي جديد يأخذُ على عاتقه إكمال مشروع الإصلاح المنشود، وفاءً للدماءِ التي أُريقت في طريق الإصلاح والتغيير".

وأشار الرئيس الى "إقراره بالتحفظات المُسَجَّلة على القانون المصوّت عليه في مجلس النواب"، موضحا أنه "لا يمثّل كلَّ ما نطمح إليه، لكنه في الوقت ذاته، يمثل تطوراً نحو الأفضل، ولبنةً أساسيةً نحو طريق الإصلاح، ويؤكد الاعتبار للشعب باعتباره المصدر الأساسي لشرعية الحكم، وصولا الى الإرادة الحرة للعراقيين في حكم رشيد خادم لهم".