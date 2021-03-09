برهم صالح ينفي تصريحا منسوبا له بشأن التطبيع مع اسرائيل

شفق نيوز/ نفت رئاسة جمهورية العراق، يوم الثلاثاء، تصريحا منسوبا لرئيس الجمهورية برهم صالح بشأن التطبيع مع اسرائيل.

وقال ناطق باسم رئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن وسائل إعلام وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تصريحا مفبركا منسوبا لرئيس الجمهورية مفاده ان العراق مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع اسرائيل بالتنسيق مع الفلسطينيين.

وأضاف البيان؛ اننا اذ نؤكد ان ما يتم تداوله غير صحيح بالمطلق و ان التصريح مفبرك، ندعو وسائل الإعلام والمدونين لتوخي الدقة والمصداقية وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي، والا فان تداول هذه الأخبار بلا تدقيق تهدف الاساءة و اثارة الفوضى، ولغايات مريبة.

وتداولت وسائل إعلام عديدة، تصريحا للرئيس العراقي برهم صالح قال فيه أن العراق سيطبع مع اسرائيل بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.