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برهم صالح يصل أربيل ويستقبله رئيس إقليم كوردستان

Category: سیاسة

Date: 2021-04-28T13:11:45+0000
برهم صالح يصل أربيل ويستقبله رئيس إقليم كوردستان

شفق نيوز/ وصل الرئيس العراقي برهم صالح يوم الأربعاء إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن رئيس رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني كان على رأس المستقبلين لرئيس الجمهورية.

ووفقا لمعلومات تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن صالح سيجتمع مع رئيس الإقليم وكبار المسؤولين لمناقشة الاوضاع الداخلية في كوردستان خاصة والعراق عامة، إضافة إلى بحث التحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية في شهر تشرين الأول من العام الحالي.

وتشير المعلومات إلى أن صالح سيبحث توحيد الخطاب للقوى السياسية الكوردستانية إضافة إلى مناقشة الهجوم الذي استهدف مطار اربيل الدولي مؤخرا، وكذلك آخر المستجدات على صعيد المنطقة.

وتأتي زيارة صالح إلى أربيل في الوقت الذي زار فيه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أربيل قادما من العاصمة بغداد واجتمع فيها مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني.

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