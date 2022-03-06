برهم صالح يدعو لعقد سياسي واجتماعي في العراق

شفق نيوز/ حث رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الأحد، لإجراء عقد سياسي واجتماعي في العراق التي وصفها بالضرورة الحتمية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية، رؤساء وعمداء وأساتذة في الجامعات العراقية من مختلف المحافظات، حيث جرى بحث سير عمل التعليم العالي إلى جانب الأوضاع السياسية العامة في البلد، بحسب بيان لمكتب الرئيس.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة الشروع في تلبية الاستحقاقات الوطنية والدستورية وعدم تعطيلها، مشيراً إلى أن مهام مجلس النواب الجديد والحكومة التي ستنبثق عنه ستكون جسيمة ومأمول منها الكثير، كونها جاءت بعد انتخابات مُبكرة استجابة لحراك ورأي عام شعبي واسع يُقرّ باستحالة استمرار الوضع الراهن، وأهمية تصحيح المسارات، والتركيز على الإصلاح الجدي ومكافحة الفساد.

وأضاف أن الحاجة المُلحة للحكم الرشيد عبر عقد سياسي واجتماعي جديد ليس مطلبا ترفياً بل ضرورة حتمية تفرضها الظروف السياسية والاقتصادية الداخلية والتطورات الإقليمية والدولية المُتسارعة، منوّهاً إلى أن صياغة هذا العقد يكون بمشاركة الرأي العام الوطني بفعالياته السياسية والأكاديمية والاجتماعية.

ولفت الرئيس إلى أن غياب العراق عن دوره المحوري في المنطقة خلال العقود الأربعة الماضية بسبب أزماته الداخلية انعكس على عدم استقراره الداخلي وانسحب إلى كل المنطقة، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة حققت تطوراً كبيرا في إعادة العراق لدوره الريادي الطبيعي في المنطقة عبر مسار وطني يقوم على رفض كون البلد العراق ساحة صراعات، بل هو ملتقى لتلاقي مصالح شعوب ودول المنطقة.