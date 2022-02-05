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برهم صالح يدعو الى دعم العملية الدستورية والمضي بتشكيل الحكومة العراقية

Category: سیاسة

Date: 2022-02-05T08:07:45+0000
برهم صالح يدعو الى دعم العملية الدستورية والمضي بتشكيل الحكومة العراقية

شفق نيوز/ دعا رئيس الجمهورية برهم صالح يوم السبت إلى دعم خيار الديمقراطية في البلاد في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

جاء ذلك في كلمة له القاها في يوم تأبين الشهيد العراقي الذي يقيمه سنويا تيار الحكمة في بغداد .

وقال صالح خلال الكلمة: نمر بظرف دقيق وهي فرصة لمراجعة الأداء السياسي، مردفا بالقول "نقف اليوم امام تطلعات شعب عانى طويلاً من ازمات وكوارث الحروب والاستبداد والارهاب حان الوقت لتجاوزها عبر حكم رشيد".

وشدد على أنه "لم يعد مقبولا استمرار هذا الوضع الراهن والعراق الآمن لدولة نريدها دستورية حامية لا قامعة".

كما قال صالح "نحتاج لمراجعة جدية لمجمل وضعنا السياسي والتأسيس لعقد سياسي جديد".

ودعا رئيس الجمهورية إلى دعم الخيار الديمقراطي في اختيار رئيس الجمهورية والمضي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مضيفا نريد حكومة تحقق الطموح الوطني وتطلعات الشعب.

وتابع بالقول: نريد حكومة عراقية مقتدرة لاتخضع لضغوط خارجية وليس عليها وصاية من احد.

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