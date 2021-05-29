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رئيس الجمهورية يدعو الى الاحتكام للشعب لمواجهة ما يهدد أمن الدولة وشرعية النظام

Category: سیاسة

Date: 2021-05-29T07:56:49+0000
رئيس الجمهورية يدعو الى الاحتكام للشعب لمواجهة ما يهدد أمن الدولة وشرعية النظام

شفق نيوز/ دعا رئيس الجمهورية برهم احمد صالح يوم السبت الى ضرورة الاحتكام للشعب في مواجهة ما يهدد أمن الدولة وشعرية النظام السياسي في البلاد عبر الانتخابات، داعيا القوى السياسية في البلاد إلى ضرورة الحفاظ على سيادة الدولة وتغليب لغة العقل والمنطق في هذه المرحلة "الخطيرة".

وقال صالح في كلمة له خلال انعقاد المؤتمر السنوي الرابع لمنظمات المجتمع المدني لتحالف "عراقيون" بزعامة عمار الحكيم: نمر بمرحلة حساسة وخطيرة وامامنا استحقاقات كبيرة ومن أبرز هذه الاستحقاقات إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

وأردف بالقول: إن الانتخابات استحقاق وطني لا يمكن التسويف به وهو مطلب شعبي وضرورة سياسية للانتقال الى مرحلة صياغة عقد سياسي جديد والذي يمكن العراقيين من اختيار حكومة تلبي تطلعاتهم في توفير حياة حرة كريمة.

وقال أيضا: ينبغي إيقاف حدة النزيف السياسي اليوم وما نمر بمراحل تمس أمن الدولة وما يهدد شرعية النظام السياسي يتطلب منا إلى الاحتكام للشعب والرجوع الى المواطنين من خلال انتخابات نزيهة وشفافة، ولا يمكن المراهنة على صبر شعبنا والذي يتطلع الى عيش يؤمن له حياة حرة كريمة. 

وشدد على أنه يجب مواجهة المال السياسي ومكافحة الفساد الذي يهدد العراق وهذا يتطلب اجراءات قانونية جادة وقد ارسلنا مؤخرا مشروع قانون عائدات الفساد في الداخل والخارج ونتطلع كثيرا في اقرار القانون من قبل مجلس النواب.

ودعا رئيس الجمهورية القوى السياسية الى توحيد الصف وتحكيم لغة العقل والمنطق وتقديم مصالح البلد العليا على اي اعتبارات أخرى والتأكيد على القانون والإجراءات القانونية في هذه المرحلة الخطيرة.

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