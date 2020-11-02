برهم صالح يتلقى دعوة رسمية لزيارة الكويت

شفق نيوز/ تلقى الرئيس العراقي برهم صالح يوم الاثنين دعوة رسمية لزيارة الكويت، خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، السفير الكويتي سالم الزمانان.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة العراقية، أن السفير نقل رسالة خطية من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الى رئيس الجمهورية، تضمّنت دعوة رسمية لزيارة الكويت.

وأضاف البيان أن "اللقاء استعرض عمق العلاقات الأخوية العميقة بين العراق والكويت، والعمل على تعزيزها نحو مزيدٍ من التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين، ويرّسخ قيم التعاون والمحبة والسلام في المنطقة".

وقبِل صالح الدعوة الرسمية لزيارة الكويت، وتلبيتها في وقت يُتفق عليه قريبا.

من جانبه، أكد السفير سالم الزمانان حرص بلاده على تطوير العلاقات وتوسيع آفاق التعاون المثمر مع العراق.