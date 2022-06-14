برهم صالح يتحرك لإطلاق مبادرة يعيد بها الصدر للمشهد السياسي

شفق نيوز/ كشف مصدر مقرب من رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، عن قرب إطلاق مبادرة تهدف الى انهاء الأزمة السياسية وإعادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى العملية السياسية بعد الانسحاب منها.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن هذه المبادرة يعمل عليها رئيس الجمهورية برهم صالح، بعد إعلان الصدر انسحابه بشكل مباشر، وتلقى الرئيس إشارات تجاوب من قبل الأطراف السياسية، وبخاصة من الإطار التنسيقي.

وبين أن "هدف صالح من هذه المبادرة الجديدة، هو إعادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى العملية السياسية بعد الانسحاب منها، فالكل يدرك خطورة انسحاب الصدر، ويعتقد أن أي حكومة لا يمكن استمرارها دون دعمها من قبل التيار الصدري".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح اجرى امس الاثنين اجتماعات مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، واجتماع ثان جمع ايضاً زيدان رفقة رئيس تحالف الفتح هادي العامري.

وكان العامري قد دعا قبيل انعقاد الاجتماع، المرجعية الدينية في النجف للتدخل لإنقاذ العملية السياسية في العراق.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أقدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على إخراج نوابه من البرلمان في خطوة عدت "قفزة في المجهول"، وزيادة في الغموض السياسي العراقي للمرحلة المقبلة.