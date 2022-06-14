سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

برهم صالح يتحرك لإطلاق مبادرة يعيد بها الصدر للمشهد السياسي

Category: سیاسة

Date: 2022-06-14T08:26:34+0000
برهم صالح يتحرك لإطلاق مبادرة يعيد بها الصدر للمشهد السياسي

شفق نيوز/ كشف مصدر مقرب من رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، عن قرب إطلاق مبادرة تهدف الى انهاء الأزمة السياسية وإعادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى العملية السياسية بعد الانسحاب منها.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن هذه المبادرة يعمل عليها رئيس الجمهورية برهم صالح، بعد إعلان الصدر انسحابه بشكل مباشر، وتلقى الرئيس إشارات تجاوب من قبل الأطراف السياسية، وبخاصة من الإطار التنسيقي.

وبين أن "هدف صالح من هذه المبادرة الجديدة، هو إعادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى العملية السياسية بعد الانسحاب منها، فالكل يدرك خطورة انسحاب الصدر، ويعتقد أن أي حكومة لا يمكن استمرارها دون دعمها من قبل التيار الصدري".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح اجرى امس الاثنين اجتماعات مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، واجتماع ثان جمع ايضاً زيدان رفقة رئيس تحالف الفتح هادي العامري.

وكان العامري قد دعا قبيل انعقاد الاجتماع، المرجعية الدينية في النجف للتدخل لإنقاذ العملية السياسية في العراق.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أقدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على إخراج نوابه من البرلمان في خطوة عدت "قفزة في المجهول"، وزيادة في الغموض السياسي العراقي للمرحلة المقبلة.

related

بعد صالح.. الإطار يسمي وفداً رفيعاً إلى "الحنانة" لجس نبض الصدر: إما العودة أو تشكيل حكومة

Date: 2022-06-14 09:10:41
بعد صالح.. الإطار يسمي وفداً رفيعاً إلى "الحنانة" لجس نبض الصدر: إما العودة أو تشكيل حكومة

مقرب من الصدر: ثلاثة مرشحين فقط قد ينالون رضا الشعب

Date: 2019-12-26 15:02:23
مقرب من الصدر: ثلاثة مرشحين فقط قد ينالون رضا الشعب

صحيفة مقربة من حزب الله تتهم الرئيس العراقي بالعمل على اطاحة عبدالمهدي

Date: 2019-11-06 16:52:38
صحيفة مقربة من حزب الله تتهم الرئيس العراقي بالعمل على اطاحة عبدالمهدي

قاسماً بـ"رب الراقصات".. فائق الشيخ علي يفجرها ويعلن أسم رئيس الحكومة المقبل

Date: 2021-07-05 09:04:17
قاسماً بـ"رب الراقصات".. فائق الشيخ علي يفجرها ويعلن أسم رئيس الحكومة المقبل

برلمانية: كتل سياسية قد تلتحق بالصدر لمقاطعة الانتخابات

Date: 2021-07-18 08:07:13
برلمانية: كتل سياسية قد تلتحق بالصدر لمقاطعة الانتخابات

اجتماع "مهم" للاطار والمتحالفين معه لمناقشة التطورات السياسية وموقف الصدر

Date: 2022-05-16 10:35:27
اجتماع "مهم" للاطار والمتحالفين معه لمناقشة التطورات السياسية وموقف الصدر

العامري يصدر اول تعليق على طلب الصدر لازاحة عبدالمهدي

Date: 2019-10-29 22:43:47
العامري يصدر اول تعليق على طلب الصدر لازاحة عبدالمهدي

نائب يكشف عن "ضغط رئاسي" على الكتل السياسية

Date: 2019-12-17 18:06:26
نائب يكشف عن "ضغط رئاسي" على الكتل السياسية