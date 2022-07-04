سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

برهم صالح يبحث مع ليندسي غراهام استرداد اموال العراق المهربة

Category: سیاسة

Date: 2022-07-04T17:23:23+0000
برهم صالح يبحث مع ليندسي غراهام استرداد اموال العراق المهربة

شفق نيوز/ بحث رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الإثنين، السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام استرداد الأموال المهربة من العراق.

وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وفقاً للتفاهمات والمصالح المشتركة.

وأشار البيان؛ إلى انه تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل والتنسيق لمكافحة الإرهاب واستئصال جذوره في كل المنطقة، والتعاون في مواجهة التقلبات الاقتصادية ومكافحة آفة الفساد المالي والإداري والمساعدة لاسترداد الأموال العراقية المهربة إلى الخارج، إلى جانب التعاون في مجابهة ظاهرة التغيّر المناخي وحماية البيئة.

ولفت الى أنه جرى، في اللقاء، بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكّد الرئيس برهم صالح على أهمية تخفيف حدة توترات المنطقة ونزع فتيل الأزمات عبر الحوار وإنهاء الملاذات الإرهابية، لافتاً إلى أن أهمية العراق في المنطقة باعتباره محوراً أساسياً لأمن واستقرار كل المنطقة.

من جانبه، أكد السيناتور ليندسي غراهام، التزام الولايات المتحدة بدعم أمن واستقرار العراق، وإقامة علاقات وثيقة بمختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية العراق في المنطقة ودوره الفاعل في إرساء الأمن والاستقرار، وفقا للبيان.

related

تاكيداً لشفق نيوز.. رئيس الجمهورية يستضيف قادة قوى سياسية ومكتبه يكشف التفاصيل

Date: 2021-10-26 17:33:30
تاكيداً لشفق نيوز.. رئيس الجمهورية يستضيف قادة قوى سياسية ومكتبه يكشف التفاصيل

تأكيد عراقي رسمي: بغداد احتضنت أكثر من جولة حوار بين السعودية وإيران

Date: 2021-05-05 15:26:00
تأكيد عراقي رسمي: بغداد احتضنت أكثر من جولة حوار بين السعودية وإيران

الرئيس العراقي يتلقى اتصالين من السيسي وتميم بن حمد

Date: 2022-05-01 13:07:34
الرئيس العراقي يتلقى اتصالين من السيسي وتميم بن حمد

الرئيس العراقي وأمير قطر يبحثان إرساء الاستقرار في المنطقة

Date: 2021-08-21 17:23:22
الرئيس العراقي وأمير قطر يبحثان إرساء الاستقرار في المنطقة

برهم صالح: العراق يحتاج إلى "عقد سياسي جديد" لا يسمح بـ"الكبوات" الحالية

Date: 2020-10-28 13:52:44
برهم صالح: العراق يحتاج إلى "عقد سياسي جديد" لا يسمح بـ"الكبوات" الحالية

الرئيس العراقي يؤكد ضرورة المراقبة الأممية للانتخابات

Date: 2021-03-28 12:50:20
الرئيس العراقي يؤكد ضرورة المراقبة الأممية للانتخابات

الرئيس صالح: ضرورة جلب المتورطين بجرائم داعش إلى العدالة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب

Date: 2021-10-28 12:05:35
الرئيس صالح: ضرورة جلب المتورطين بجرائم داعش إلى العدالة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب

الرئيس العراقي يعد ملف المياه مرتكزاً للأمن القومي ويدعو لتسويته مع الجوار

Date: 2021-05-11 12:26:41
الرئيس العراقي يعد ملف المياه مرتكزاً للأمن القومي ويدعو لتسويته مع الجوار