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برهم صالح للسفير التركي بمناسبة انتهاء مهام عمله: نرفض التدخلات والاعتداءات

Category: سیاسة

Date: 2021-04-12T10:27:10+0000
برهم صالح للسفير التركي بمناسبة انتهاء مهام عمله: نرفض التدخلات والاعتداءات

شفق نيوز/ اثنى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الإثنين، على جهود السفير خلال فترة عمله في العراق من أجل تطوير العلاقات بين البلدين، متمنياً له النجاح في مهام عمله المقبلة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية في قصر السلام ببغداد، السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والعمل على تعزيزها في مختلف المجالات وبما يصب في خدمة مصلحة شعبي البلدين الصديقين، كما جرى بحث التطورات في المنطقة.

ونقل البيان عن رئيس الجمهورية تأكيده على أهمية تثبيت دعائم الاستقرار في المنطقة وتخفيف حدة التوترات، ودعم مسار الحوار والتلاقي في مناقشة المسائل العالقة، واحترام سيادة الدول ورفض التدخلات والاعتداءات وكل ما من شأنه تقويض بناء الثقة وتهديد السلام، وأهمية العمل المشترك من أجل ترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

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