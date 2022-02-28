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برهم صالح لبعثة الاتحاد الأوروبي: نريد حكومة تحمي مصالح البلد وتُحقق الإصلاحات

Category: سیاسة

Date: 2022-02-28T11:19:37+0000
برهم صالح لبعثة الاتحاد الأوروبي: نريد حكومة تحمي مصالح البلد وتُحقق الإصلاحات

شفق نيوز/ اكد الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الإثنين، ضرورة تشكيل حكومة تحمي مصالح العراق وتُعزز السيادة، وتُحقق الإصلاحات الضرورية.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات فيولا فون كرامون بمناسبة انتهاء عمل البعثة، بحسب بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز.

وشدد صالح وفقاً للبيان على، "ضرورة تلبية الاستحقاقات الوطنية والتكاتف والالتزام بالتوقيتات الدستورية في تشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين وتُحقق الإصلاحات الضرورية لعراق مستقر ومزدهر".

من جانبها، استعرضت فيولا فون كرامون، للرئيس العراقي، التقرير النهائي الذي أعدته بعثة الاتحاد الأوروبي عن رصد الانتخابات، مشيدة بجهود السلطات العراقية في إنجاح الانتخابات، وأكدت التزام الاتحاد بمواصلة دعم العراق.

وأمس الأحد، أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات العراقية فيولا فون كرامون لوكالة شفق نيوز، أنها لا تتقرب من اي جهة سياسية عراقية بذاتها، مشيرة الى انها تتطلع للقاء مسؤولين وبرلمانيين عراقيين بعد تقديمها التقرير النهائي عن الانتخابات العراقية التي أجريت في العاشر من تشرين الاول 2021. وقالت كرامون، إن "البعثة قدمت تقريرها النهائي عن الانتخابات ويتضمن عددا من المقترحات منها قانون لحماية البيانات وضمان حق المواطنين لممارسة الحرية والانتخاب دون احتكاك في مواقع الانترنت".

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