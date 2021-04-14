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برهم صالح عن قصف أربيل: يجب توحيد الصف لمكافحة الإرهابيين الخارجين عن القانون

Category: سیاسة

Date: 2021-04-14T22:25:02+0000
برهم صالح عن قصف أربيل: يجب توحيد الصف لمكافحة الإرهابيين الخارجين عن القانون

شفق نيوز/ أدان الرئيس العراقي برهم صالح، القصف الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل الدولي.

وقال صالح في تغريدة له، "تكرار استهداف منشآت في أربيل، وقبلها في بغداد ومناطق اخرى، جرائم إرهابية مُدانة، تستهدف امن المواطن، وتُعيق المساعي الوطنية القائمة لحماية استقرار البلد وسيادته، وتستوجب توحيد الصف لدعم الأجهزة الأمنية في فرض القانون وحماية المواطنين ومكافحة الإرهابيين الخارجين عن القانون".

وفي وقت سابق نددت رئاسة إقليم كوردستان، وبشدة بالهجومين "الإرهابيين" اللذين استهدفا مطار أربيل الدولي، وقاعدة عسكرية للقوات التركية في بعشيقة في محافظة نينوى.

وقالت الرئاسة في بيان إن هذه الهجمات لا مبرر لها سوى إلحاق الضرر والدمار بالاستقرار، ومزيد من زعزعة الأوضاع في العراق، ولا ينتج عنها غير ذلك، وهي بالضد من مصلحة البلاد تماما.

ووفقا للبيان فإن تكرار مثل هذه الهجمات يتطلب موقفا جديا، وينبغي لإقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية وبمساندة التحالف الدولي وبالتنسيق والتعاون المشترك بينهم ان تتصدى إلى هذه المجاميع، والمجموعات التي تقف وراء هذه الهجمات، وان تضع حدا نهائيا لها من أجل ألاّ تعرض أمن واستقرار البلاد للخطر وألّا تزعزع الأوضاع أكثر.

وأعلنت داخلية إقليم كوردستان استهداف مركز للتحالف الدولي في مطار أربيل الدولي عبر طائرة مسيّرة تحمل مادة (تي.إن.تي) شديدة الانفجار.

كما استهدف قصف صاروخي معسكر بعشيقة في محافظة نينوى، حيث تتواجد القوات التركية، مما تسبب بمقتل جندي تركي بحسب بيان لوزارة الدفاع التركية.

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