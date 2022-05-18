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"برهم صالح": "سأتنازل عن الترشيح لرئاسة الجمهورية لمسعود بارزاني فقط" (فيديو)

Category: سیاسة

Date: 2022-05-18T21:26:37+0000
"برهم صالح": "سأتنازل عن الترشيح لرئاسة الجمهورية لمسعود بارزاني فقط" (فيديو)

شفق نيوز/ قال عبد الله الخربيط، القيادي في حزب تقدم، إن رئيس الجمهورية برهم صالح "أبلغه" بإستعداده للتنازل عن ترشحه للرئاسة "فقط" في حال ترشح للمنصب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، أعلن عن ترشيح وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، ليدخل في تنافس بشكل رئيسي مع مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني الرئيس الحالي برهم صالح، الذي أثار ترشيحه خلافات بين الحزبين.

ووفق العرف السياسي المتبع طيلة الدورات السابقة، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني شغل منصب رئيس الجمهورية منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003.

لكن بلغة الأرقام، فإن حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مقابل 17 مقعداً فقط للاتحاد الوطني الكوردستاني، دفعه لتقديم مرشحين للمنصب.

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