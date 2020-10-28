برهم صالح: العراق يحتاج إلى "عقد سياسي جديد" لا يسمح بـ"الكبوات" الحالية

شفق نيوز/ شدّد رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الأربعاء، على أن التكفير والتشدد يعمل على تشويه الإسلام، وفيما أشار إلى ان تنظيمات القاعدة وداعش وغيرها، قتلت المسلمين وغير المسلمين، لفت إلى أن هناك مسؤولية تضامنية في مواجهة الفكر الإرهابي التكفيري.

وقال صالح في كلمة بمناسبة المولد النبوي الشريف تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "البلد يواجه اليوم مرحلة مهمة في بناء الدولة، تلتقي فيها الإرادة الشعبية من أجل الإصلاح وتقويم المسارات".

ولفت رئيس الجمهوريةً الى أن "تصحيح هذه المسارات لن يتم من دون مكافحة الفساد بمختلف أشكاله، المالي والإداري والسياسي"، مشيراً إلى أن "الفساد والإرهاب متلازمان ومترابطان، وأن الفساد هو الوجه الآخر للإرهاب".

ودعا الى"تهيئة كل مستلزمات النجاح لإجراء انتخابات مبكرة عادلة ونزيهة تساعد على تحقيق إصلاح نظام الدولة ومؤسساتها والتخلص من الفساد، باعتبارها قواعد أساسية للقضاء على الإرهاب والعنف، وهذا يتطلب عقداً سياسياً جديداً يؤسس لحكم رشيد لا يسمح باستمرارِ كبوات الوضع الحالي.

وبين رئيس الجمهورية، إن تصحيح المسارات مرتبط أيضا بشكل وثيق مع تعزيزِ هيبة الدولة وسيادتها وتكريس قوة القانون"، منوّهاً الى أن "ما حصلَ خلال الأيام القليلة الماضية من جرائم قتل وترويعٍ في الفرحاتية وخانقين وكركوك يؤكد أن الإرهاب والعنف ما زالا يشكلانِ تهديداً للأمن والسلم المجتمعي في العراق".