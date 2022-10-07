برهم صالح: العراق أمام مفترق طرق ويجب تشكيل حكومة لإقرار الموازنة المعُطّلة

شفق نيوز/ قال رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الجمعة، إن العراق يعيش لحظة مفصّلية تضعهُ أمام مفترقِ طرق، مشدداً على ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، لإقرار الموازنة المعُطّلة.

جاء ذلك خلال كلمة له بمناسبة الاحتفال المركزي بذكرى المولد النبوي في جامع الإمام الاعظم ابي حنيفة النعمان بمدينة الاعظمية ببغداد وتابعتها وكالة شفق نيوز.

وأوضح صالح، أن "بلدنا يعيش لحظة مفصّلية تضعهُ أمام مفترقِ طرق، إمّا العودة إلى الوراء بنزاعات داخلية واصطفافاتٍ. أو الانطلاق بإرادة موحّدة تَستَوعِب التحديات الجسيمة وتُلَبّي احتياجات المواطنين".

واضاف، "لم يَعُد مقبولاً استمرارُ الوضع القائم، تشكيل الحكومات بات يطولُ أكثر، وبنودٌ دستوريةٌ تُعطَّل أكثر، وسوءٌ في أحوال المعيشة والخدمات أكثر، ولا يمكنُ المراهنةُ على صبر العراقيين أكثر".

ولفت صالح الى ان "غياب الاستقرارِ الدائم يُنهك بلدَنا وشعبَنا، ويفتَحُ الباب مُشرعاً أمام تدخلاتٍ خارجيةٍ جعلت البلد ميداناً ووقوداً لصراعات الآخرين على أرضه بأموالِ العراقيين وأرواحهم".

وتابع الرئيس العراقي "يمرُ عام كامل على اجراءِ الانتخابات من دون اكمال استحقاقاتها الدستورية، وهو امر غير مقبول بالمرة"، مضيفاً "ادعو مُخلصاً جميع القوى السياسية الى الحوار الجاد يكون أساسه وغايته مصلحة الوطن والمواطن، والانطلاق نحو تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، لإقرار الموازنة المعُطّلة وتمشيةِ أمور الناس وإدارة المرحلة المقبلة".