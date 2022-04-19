سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

برهم صالح: الانسداد السياسي قد يؤدي لانزلاق البلد في أتون متاهات خطيرة

Category: سیاسة

Date: 2022-04-19T08:19:59+0000
برهم صالح: الانسداد السياسي قد يؤدي لانزلاق البلد في أتون متاهات خطيرة

شفق نيوز/ عد رئيس الجمهورية برهم صالح ، يوم الثلاثاء، أن "الانسداد السياسي" وعدم تشكيل حكومة بعد خمسة اشهر من الانتخابات أمر "مقلق وغير مقبول"، وفيما حذر من انزلاق البلد في "أتون متاهات خطيرة" اذا استمرت الأوضاع على ماهي عليه، أكد ان الانتخابات المبكرة اصطدمت بـ"عوائق" لا يمكن تجاهلها.

وقال صالح في كلمة له خلال احتفالية أقيمت ببغداد بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس منظمة "بدر" وتابعتها شفق نيوز إن "الانسداد السياسي الراهن في انجاز الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة بعد خمسة أشهر على اجراء الانتخابات بات أمراً مقلقاً وغير مقبول، ويؤدي، لو استمر، لإنزلاق البلد في أتون متاهات خطيرة".

وأضاف صالح أن هناك من يريد أن يشغل العراقيون بصراعات داخلية تستنزف قوتهم وتضعف كيانهم، ولا يمكن للعراقيين أن يقبلوا بذلك، ولن يتنازلوا عن حقهم في دولة وطنية، فالعراق المستقل ذو السيادة يمثل مصلحة العراقيين وأساس مشروعهم الوطني".

وتابع رئيس الجمهورية في كلمته قائلاً إن "الانتخابات المبكرة التي أرادها الشعب وقواه الوطنية حلاً لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي اصطدمت بعوائق لا ينبغي تجاهلها"، مبينا ان "من الممكن تجاوز هذه العوائق بوحدة الكلمة وتغليب المصلحة الوطنية العليا في هذا الظرف من التحولات الإقليمية والدولية المعقدة".

وبيّن صالح أن حماية البلد تتطلب وقفة جادة لمعالجة الأخطاء التي تراكمت بفعل ظروف وعوامل أدت لتصدع منظومة الحكم، وتستوجب الاقرار بضرورة الإصلاح ومعالجة مكامن الخلل من خلال عقد سياسي جديد يُمكّن العراقيين في بناء حقيقي لدولة ذات سيادة كاملة".

related

مكتب عبدالمهدي يعلن نتائج اجتماع الرئاسات الثلاث بشأن التفجيرات الاخيرة

Date: 2019-08-26 21:23:39
مكتب عبدالمهدي يعلن نتائج اجتماع الرئاسات الثلاث بشأن التفجيرات الاخيرة

الرئيس العراقي: رئيس الوزراء ابدى موافقة على تقديم استقالته ويطلب بديلا مقبولا

Date: 2019-10-31 16:18:46
الرئيس العراقي: رئيس الوزراء ابدى موافقة على تقديم استقالته ويطلب بديلا مقبولا

تحالف بناء يهاجم الرئيس العراقي ويدعو البرلمان لاقالته

Date: 2019-12-26 20:54:08
تحالف بناء يهاجم الرئيس العراقي ويدعو البرلمان لاقالته

بعد اجتماع مع صالح .. الديمقراطي الكوردستاني: أرسلنا وفدا لبغداد وفاتحنا "سائرون" للتحالف

Date: 2021-04-29 11:36:19
بعد اجتماع مع صالح .. الديمقراطي الكوردستاني: أرسلنا وفدا لبغداد وفاتحنا "سائرون" للتحالف

الرئيس العراقي يستفسر من البرلمان عن الكتلة الاكبر لتسمية رئيس للحكومة

Date: 2019-12-15 16:16:30
الرئيس العراقي يستفسر من البرلمان عن الكتلة الاكبر لتسمية رئيس للحكومة

الاتحاد الوطني الكوردستاني يبدأ جولة في بغداد لإقناع الأطراف بترشيح برهم صالح

Date: 2022-01-11 06:57:18
الاتحاد الوطني الكوردستاني يبدأ جولة في بغداد لإقناع الأطراف بترشيح برهم صالح

صالح يطلب دعماً دولياً لانتشال نحو نصف سكان العراق من الفقر

Date: 2020-05-28 22:03:16
صالح يطلب دعماً دولياً لانتشال نحو نصف سكان العراق من الفقر

مفاجأة.. العفو الرئاسي لم يشمل نجل محافظ النجف فقط بل وأفراد عصابته

Date: 2022-02-26 16:04:00
مفاجأة.. العفو الرئاسي لم يشمل نجل محافظ النجف فقط بل وأفراد عصابته