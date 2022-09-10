برنار ليفي: كيف يكون مصير كوردستان وأوكرانيا مترابطا؟

شفق نيوز/ حذرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، يوم السبت، من احتمال تخلي الدول الغربية عن إقليم كوردستان في وقت يسعى فيه تنظيم داعش إلى الظهور مجدداً، فيما ألمحت إلى تكرار السيناريو الأوكراني مع الإقليم.

ونشرت الصحيفة مقالاً للكاتب والمفكر الفرنسي برنار هنري ليفي، ترجمته وكالة شفق نيوز، تساءل فيه عما اذا كان الكورد في العراق سيكونون "ضحية جانبية للحرب في أوكرانيا؟"، في الوقت الذي يحاول تنظيم داعش أن يعاود الظهور بالقرب من اربيل وحولها، ويسعى الى رفع رأسه في السليمانية، ويستعيد مواقع له في كهوف وانفاق جبال قرقوش.

وأضاف المفكر الفرنسي أن داعش يمارس الاختبار اليومي على طول جبهة القطاع 6 القديم، لقدرة القائد في قوات البيشمركة الجنرال سيروان بارزاني.

ونبه ليفي إلى ان الشركاء الاوروبيين والامريكيين للكورد "لا يقدرون الخطر، وينظرون الى داعش على أنه ورم جرى استئصاله، في حين انه مشابه بدرجة كبيرة للزئبق، المادة السائلة السامة التي تتبخر وتبقى عالقة، بانتظار خصومه ليقللوا من حذرهم لكي يتمكن من التجمع مجددا"، موضحا أن "هذا هو ما يحدث في اقليم كوردستان".

ولفت الى الدور القيادي الذي تمارسه ايران بالاعتماد على وكلائها في المنطقة لتعزيز الميليشيات الشيعية التابعة لقوات الحشد الشعبي المدعومة بوحدات من الحرس الثوري الايراني، مضيفا أنها تعمد إلى اطلاق صواريخ على مناطق من سهل نينوى، مذكرا بان صواريخ تساقطت عدة مرات هذا العام على مشارف اربيل ومطارها.

وذكر الكاتب الفرنسي بأن حكومة كوردستان كانت منذ حرب الخليج الاولى وبداية نهاية صدام حسين، موجودة بحسب القانون الدولي، ولكن تحت ضغط من طهران، فإن العراق يناور منذ شهور وحتى سنوات من اجل اضعاف الإقليم وخنقه.

واشار الى ان الاقليم لم يحصل على حصته من الموازنة الاتحادية منذ العام 2014، ولم يتم دفع رواتب 30 ألف مقاتل من البيشمركة، في حين ان حكومة بغداد تدفع بشكل منتظم رواتب ومعاشات واسلحة قوات الحشد الشعبي.

وتابع ايضا ان بغداد حالت دون ان يتمكن الكورد من استخراج وتصدير مواردهم من الطاقة بسبب "قراءة معيبة وساخرة للدستور العراقي".

وتابع ليفي انه من دون يقظة مجموعة من اعضاء الكونغرس من الحزبين الامريكيين، بمن فيهم السيناتور جيم ريش، والسيناتور بوب مينينديز، والنواب مايكل ماكول، ومايكل وولتز، ودينا تيتوس، ودوغ لامبورن، فان الكورد ربما كانوا قد اضطروا للعودة منذ فترة طويلة إلى مخابئهم في الجبال.

وحذر ليفي من أن القادة الغربيين يعتقدون انهم في مواجهة الحرب العالمية التي أعلنت ضدهم من جانب كتلة من القوى الاستبدادية الامبريالية الجديدة، أي روسيا والصين وايران وتركيا، فإنهم بمقدورهم أن يتعاملوا في كل مرة مع جبهة واحدة فقط، متابعا تحذيره بالقول إنه في ظل هذه الحالة، فان اربيل قد تضطر الى تقوية نفسها تحسبا لتكرار الانسحاب (الامريكي) الليلي من كابول في العام الماضي.

وختم ليفي مقاله بالتأكيد على أهمية الإدراك أن "النفط والغاز الكورديين هما بديل جدي للإمدادات الروسية، وان اقليم كوردستان الآن، مثلما كان في السابق كحصن لنا ضد داعش، وبمثابة درع ضد ابتزاز الطاقة الذي يمارسه فلاديمير بوتين والفوضى التي تلت ذلك".

ولهذا، دعا ليفي في الختام الى ضرورة قيام الولايات المتحدة "باتباع سياسة خارجية تعتمد على دعم من الحزبين تعكس الالتزام بالدفاع عن مصالح الغرب ومبادئه في كل من أوكرانيا وكوردستان".

واوضح ان "على الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين أن يتذكروا حكمة الكاتب الروماني القديم شيشرون بأن ينظروا الى العالم كله كما لو انه مدينة واحدة".

ترجمة: وكالة شفق نيوز