برلماني يعلن ادراج مبالغ الاجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش في الموازنة

شفق نيوز/ أعلن عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، عما اسماها "البشرى" الى منتسبي الجيش العراقي ( ضباط ومراتب ) بأدراج مبالغ الاجازات المتراكمة في الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وقال الدهلكي في بيان صحفي، انه "استمرارا لجهودنا وتواصلنا منذ عام 2017 مع منتسبي الجيش العراقي ( ضباط ومراتب ) من اجل الحصول على حقوقهم والتي بدأت باستلام مبلغ مكافأة نهاية الخدمة عام 2019 ، فقد تكللت تلك الجهود اليوم بادراج مبالغ الاجازات المتراكمة في موازنة عام 2021 والتي ستصرف قريبا".

واضاف ان "العمل المستقبلي سيكون لحصول الجرحى على حقوقهم، والمراتب المتطوعين الذين لم يحالوا على التقاعد بسبب نقص في البيانات وكذلك تطبيق الفقرة ( 14 ) من قانون الموازنة لعام 2019 الخاصة بمساواة الراتب والحقوق التقاعدية مع نظرائهم المستمرين بالخدمة".

وتُقدر مخصصات الموازنة بـ130 تريليون دينار عراقي (نحو 89.6 مليار دولار).

وتتعلق المادة 11 من مشروع الموازنة بحصة إقليم كوردستان، وتنص على قيامه بتسليم 250 ألف برميل نفط يوميا، مع إيراداته الضريبية لبغداد، مقابل حصوله على نسبة قدرها 12.6‎ من الموازنة.

لكن بعض الكتل السياسية تطالب بتعديل المادة بحيث تشمل نصا يُحمّل أي شخص يقرر صرف هذه الأموال للإقليم المسؤولية القانونية حال عدم تسليم نفطه للحكومة الفيدرالية.

كما ترفض كتل سياسية ما نصت عليه الميزانية من استبعاد شريحة المواطنين الذين تتجاوز رواتبهم الشهرية 1.5 مليون دينار (نحو 1030 دولارا) من الاستفادة من البطاقة التموينية، وهي برنامج لتوزيع الحصص الغذائية على السكان متبع منذ فرض الحصار على البلاد في تسعينيات القرن الماضي.

وترفض كتل أخرى التصويت على الموازنة حال لم يتم تعديل صرف سعر الدينار مقابل الدولار، بإعادته إلى وضعه الطبيعي 1168 ألف دينار لكل (100 دولار) بدلا من 1450 لكل (100 دولار).

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل نحو 95 بالمئة من نفقات الدولة، ويعاني أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار الخام بضغط من جائحة كورونا.