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برلمان كوردستان يكشف نتائج جديدة حول مباحثات وفد حكومة الاقليم في بغداد

Category: سیاسة

Date: 2021-01-27T07:11:41+0000
برلمان كوردستان يكشف نتائج جديدة حول مباحثات وفد حكومة الاقليم في بغداد

شفق نيوز/ اعلن هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان يوم الاربعاء ان وفد حكومة الاقليم الذي يزور العاصمة بغداد حاليا لم يترك اية ذريعة امام الحكومة الاتحادية، والبرلمان العراقي في عدم ارسال حصة الاقليم من موازنة العام 2021.

وقال هورامي في تصريح للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، "نحن على تواصل دائم مع وفد حكومة الاقليم الذي يزور بغداد حاليا"، مردفا بالقول ان اغلب الاجتماعات التي يعقدها الوفد مع اللجنة المالية النيابية.

واستطرد قائلا ان اقليم كوردستان يدعم مسودة مشروع قانون الموازنة الذي ارسلته الحكومة الاتحادية الى مجلس النواب، مستدركا القول ان هناك محاولات في مجلس النواب لاجراء تعديلات على مسودة القانون لذلك توجه وفد الاقليم الى بغداد.

ونوه هورامي الى ان الوفد وخلال اجتماعته مع اللجنة المالية لم يؤشر مشاكل كثيرة على المادة العاشرة من مسودة مشروع القانون ولكن الخلاف ينصب على المادة 11 المتعلقة بتسليم النفط .

وتابع بالقول ان اعضاء وفد حكومة الاقليم اعلنوا امس انه لم تعد توجد اية حجة للحكومة الاتحادية ومجلس النواب في عدم ارسال حصة الاقليم من الموازنة، قائلا ان الاقليم اما يسلم 250 الف برميل من النفط يوميا الى شركة "سومو"  او يرسل جزءا من الايرادات المتحققة من بيعه للخام .

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