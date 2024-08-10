برلمان العراق: موظفون وعناصر أمن يسهلون دخول المخدرات عبر المنافذ الرسمية

شفق نيوز/ دعت لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، يوم السبت، إلى اتخاذ إجراءات مشددة للحد من تهريب المخدرات إلى العراق.

وقالت عضو اللجنة زينب الخزرجي، لوكالة شفق نيوز، إن وزارة الصحة خاطبت وزارة الداخلية لتشديد الإجراءات الأمنية على المنافذ الحدودية لمنع دخول المخدرات من دول الجوار.

وأوضحت الخزرجي، أن تهريب المخدرات إلى العراق يتم عبر المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية، مشيرة إلى أن هذه المنافذ قد تكون مخترقة من قبل العصابات، مما يسهل دخول المخدرات إلى الأراضي العراقية.

وأضافت أن اللجنة تطالب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية واستبدال أفراد الأجهزة الأمنية والموظفين في المنافذ الحدودية بشكل دوري.

وأكدت أن بعض المنتسبين والموظفين في هذه المنافذ أصبحوا يستخدمون الحيل القانونية لتهريب المخدرات، مما يستدعي تشديد الرقابة ومحاسبة المقصرين، واستبدال الموظفين غير الأكفاء.

وكشفت المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، في وقت سابق، عن توقيف نحو 7000 متورط في قضايا المخدرات منذ بداية 2024 حتى تموز الماضي، وضبط نحو طنين من المخدرات و10 أطنان من المؤثرات العقلية.

كما أشارت إلى اصابة وقتل نحو 30 من تجار المخدرات خلال اشتباكات مسلحة، وصدور نحو 100 حكم بالإعدام والسجن المؤبد بحق المدانين في تجارة المخدرات خلال 2023-2024.