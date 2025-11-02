وثيقة .. حسين عرب يُقدِّم طلباً رسمياً لاستبعاد السوداني من الانتخابات وائتلافه يردُّ بقوة

شفق نيوز - بغداد

قدّم عضو مجلس النواب حسين، طلبا رسميا إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاستبعاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من السباق الانتخابي بسبب ما أسماه "استغلال موارد الدولة".

ووفقا للطلب المقدم الى المفوضية والمُذّيل بتوقيع عرب بتاريخ الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، فإنه "نظراً لإستغلال السوداني لنفوذه الوظيفي لموارد الدولة والسلطة لنشر حملاته و دعاياته الانتخابية الضوئية، واستغلال أعمدة الكهرباء في إنارتها (..) نرجو تفضلكم باتخاذ ما يلزم باستبعاد المرشح من السباق الانتخابي بسبب المخالفات أعلاه".

ويرأس محمد شياع السوداني رئيس الحكومة العراقية الاتحادية الحالية تحالف "الاعمار والتنمية" لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع اجراؤها في يوم الـ11 من الشهر الجاري.

وتوقع كريم التميمي المستشار السابق لرئيس الجمهورية لشؤون الانتخابات، أمس السبت، أن يحصل تحالف السوداني على 50 مقعدا في الانتخابات ضمن الأحزاب والقوى السياسية الشيعية المشاركة في الانتخابات.

واستبعدت المفوضية العليا للانتخابات، يوم الأربعاء الماضي، النائب حسين عرب من التنافس الانتخابي لتقديمه شهادات دراسية غير صحيحة.

في غضون ذلك أعلن ائتلاف "الإعمار والتنمية"، صباح اليوم الأحد، براءته من المرشح للانتخابات حسين عرب بعد قرار مفوضية الانتخابات باستبعاده "بسبب عدم دقة وثائقه الدراسية المعتمدة في وثائق الترشيح".

وأوضح الائتلاف في بيان اليوم، أن ترشيحه لعرب قد استند إلى عضويته الكاملة في مجلس النواب، في الدورة السابقة أو الحالية.

وقال البيان، إن "ائتلاف الإعمار والتنمية يعلن بوضوح إبراء ساحته من الارتباط بالمرشّح المعني، وعدم اعتماده بين صفوف مرشحي الإعمار والتنمية لانتخابات مجلس النوّاب القادمة من الانتخابات".

وأضاف الائتلاف أنه "يترك للإجراءات القانونية والقضائية أن تأخذ مجراها، سواء ما يتعلق بالعضوية السابقة في مجلس النواب، أو في الترشح للانتخابات الحالية، والعواقب القانونية لتقديم وثائق غير صحيحة أو مزيّفة.