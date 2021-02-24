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برلماني يؤشر مخالفة على محافظ البنك المركزي ويوجه له سؤالا .. وثيقة

Category: سیاسة

Date: 2021-02-24T09:48:44+0000
برلماني يؤشر مخالفة على محافظ البنك المركزي ويوجه له سؤالا .. وثيقة

شفق نيوز/ وجه عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي، يوم الاربعاء، سؤالا برلمانيا إلى محافظ البنك المركزي بشأن السند القانوني لمنح شركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني، اجازة على الرغم من وجود قرارات لإيقاف التراخيص.

وقال المحمداوي في وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "مجلس ادارة البنك المركزي قرر بموجب اعمامين بتاريخ (١٨/ ١١ / ٢٠١٨) و(١٦ /١ / ٢٠٢٠) ايقاف ترويج منح التراخيص لمزودي خدمة الدفع الالكتروني".

واضافت "تقرر تمديد الإيقاف بموجب قرار إدارة البنك رقم (٣٣) لسنة (٢٠٢١) المبلغ بموجب الإعمام بالعدد (٩ / ٥/ ٥٣) في (١١ /٢ /٢٠٢١)".

واشارت الوثيقة إلى أن "السؤال هو (ما السند القانوني الذي تم بموجبه منح شركة (بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني) الاجازة رقم (١٤) في ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠ على الرغم من وجود قرارات لإيقاف منح التراخيص.

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