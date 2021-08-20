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برلماني يؤشر "علامات واضحة" لإرجاء الانتخابات المبكرة

Category: سیاسة

Date: 2021-08-20T15:06:13+0000
برلماني يؤشر "علامات واضحة" لإرجاء الانتخابات المبكرة

شفق نيوز/ رجح النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني جمال محمد شكور، يوم الجمعة، تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة لأسباب متعددة.

وقال شكور لوكالة شفق نيوز، إن "علامات تأجيل الانتخابات اتضحت وبرزت بشكل كبير لعدم وجود ارضية سياسية او امنية وصحية لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد في شهر تشرين الأول المقبل"، مشيرا الى "وجود قوى سياسية كثيرة ترغب بتأجيل الانتخابات وبشكل معلن او غير معلن".

واضا، أن "مقاطعة التيار الصدري وعدم مشاركته في الانتخابات احد اسباب وعلامات التأجيل لان الانتخابات يجب ان تجري بمشاركة جميع القوى والمكونات السياسية الفاعلة".

واردف شكور، "اسباب اخرى لتأجيل الانتخابات وابرزها قانون الانتخابات الذي يتطلب تعديلات وعدم جهوزية مكاتب المفوضية والتدخلات السياسية التي تطالها في عدة محافظات".

واكد النائب الكوردي، أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني مع اي اجماع سياسي باجراء الانتخابات او تأجيلها  ولا توجد لديه اي مشاكل في اجراء الانتخابات او تأجيلها".

وتتهم كتل سياسية بعضها البعض بالسعي لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، وهو الموعد الذي كانت المفوضية العليا المستقلة.

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